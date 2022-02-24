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Генеральный директор «Динамо» прокомментировал решение банка ВТБ передать пакет акций клуба ВФСО «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение банка ВТБ принял передать пакет акций клуба Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

«Переуступка акций клуба Банком ВТБ обществу «Динамо» никак не повлияет ни на нашу текущую, операционную деятельность, ни на решение долгосрочных стратегических задач. Это главное, что нужно четко понимать всем динамовским болельщикам.

Мы работаем и будем продолжать работать в штатном режиме. Для этого созданы все условия. Финансирование, административно-хозяйственная деятельность, контрактные взаимоотношения с футболистами, тренерами, специалистами и сотрудниками — всё это сохраняется в необходимом объеме. Мы поступательно идём к намеченным ранее целям", — говорится с заявлении пресс-службы клуба.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах.

26 февраля, в 19-м туре чемпионата России, команда сыграет с «Химками». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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Банк ВТБ передаст пакет акций «Динамо» ВФСО «Динамо»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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