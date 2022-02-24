Генеральный директор «Динамо» прокомментировал решение банка ВТБ передать пакет акций клуба ВФСО «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение банка ВТБ принял передать пакет акций клуба Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

«Переуступка акций клуба Банком ВТБ обществу «Динамо» никак не повлияет ни на нашу текущую, операционную деятельность, ни на решение долгосрочных стратегических задач. Это главное, что нужно четко понимать всем динамовским болельщикам.

Мы работаем и будем продолжать работать в штатном режиме. Для этого созданы все условия. Финансирование, административно-хозяйственная деятельность, контрактные взаимоотношения с футболистами, тренерами, специалистами и сотрудниками — всё это сохраняется в необходимом объеме. Мы поступательно идём к намеченным ранее целям", — говорится с заявлении пресс-службы клуба.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах.

26 февраля, в 19-м туре чемпионата России, команда сыграет с «Химками». Начало — в 14:00 по московскому времени.