Экс-спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Уход Слишковича объективен, результата у команды нет»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе в отставку главного тренера клуба Владимира Слишковича.

«Работа тренера — это результаты команды и качество игры. Поэтому, наверное, его уход объективен. В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ, и сейчас результаты не очень. На мой взгляд, все справедливо. До него работал Деограсия и тот сохранил команду, не попав даже в стыки. Слишович же не смог этого сделать. Оставили его, провел сборы — хорошо. Но результата то нет», — сказал Андреев «СЭ».

Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. Ранее он входил и тренерский штаб и был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

После 11 матчей «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в РПЛ.