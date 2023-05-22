«Пари НН» — «Сочи»: Левников ошибочно удалил Дркушича

На 47-й и 70-й минутах матча 28-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Сочи» арбитр Кирилл Левников вынес два предупреждения Ване Дркушичу и удалил его с поля.

Как минимум первая желтая карточка была показана ошибочно. В том моменте Дркушич, пытаясь выбить мяч, не коснулся Эдгара Севикяна. Нижегородец перепрыгнул через сочинца и упал. Левников увидел в этом нарушение правил и основание для применения дисциплинарной санкции.

Вторая желтая карточка показана Дркушичу после его единоборства в центре поля с Вячеславом Кротовым.

Теперь футболист «Сочи» получит дисквалификацию и пропустит матч с «Зенитом».