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Судейство

Сегодня, 20:57

«Пари НН» — «Сочи»: Левников ошибочно удалил Дркушича

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот трансляции.
Эпизод в матче РПЛ «Пари НН» — «Сочи».
Фото Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
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На 47-й и 70-й минутах матча 28-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Сочи» арбитр Кирилл Левников вынес два предупреждения Ване Дркушичу и удалил его с поля.

Как минимум первая желтая карточка была показана ошибочно. В том моменте Дркушич, пытаясь выбить мяч, не коснулся Эдгара Севикяна. Нижегородец перепрыгнул через сочинца и упал. Левников увидел в этом нарушение правил и основание для применения дисциплинарной санкции.

Вторая желтая карточка показана Дркушичу после его единоборства в центре поля с Вячеславом Кротовым.

Теперь футболист «Сочи» получит дисквалификацию и пропустит матч с «Зенитом».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
Ваня Дркушич
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 4 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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