Талалаев назвал причину вылета «Химок» из РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет команды из РПЛ.

— Итог матча «Пари НН» — «Сочи» решил судьбу «Химок» на следующий сезон.

— Не согласен с этим. Судьбу «Химок» решили сами «Химки» качеством своей игры.

В последнем матче 28-го тура «Пари НН» на своем поле разгромил «Сочи» (4:0). После этого отставание «Химок» от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за два тура до конца чемпионата России.