РПЛ проведет тендер среди букмекеров

22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил участникам собрания, что лига проведет тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнером.

Конкурс будет состоять из двух этапов, а действующий партнер БК «Лига ставок» на обеих стадиях получит право улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный регламентом процент.