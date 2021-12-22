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РПЛ проведет тендер среди букмекеров

15:07
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22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил участникам собрания, что лига проведет тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнером.

Конкурс будет состоять из двух этапов, а действующий партнер БК «Лига ставок» на обеих стадиях получит право улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный регламентом процент.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27513.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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