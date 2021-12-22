РПЛ проведет тендер среди букмекеров
15:07
22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил участникам собрания, что лига проведет тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнером.
Конкурс будет состоять из двух этапов, а действующий партнер БК «Лига ставок» на обеих стадиях получит право улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный регламентом процент.
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