РПЛ перенесла матч 12-го тура между «Пари НН» и «Акроном»

Матч 12-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Акрон» перенесен на 18 октября по просьбе нижегородского клуба.

Игра должна была пройти 17 октября в 19.00 по московскому времени.

«В связи с обращением клуба и по согласованию с основным вещателем дата и время начала матча 12-го тура РПЛ «Пари НН» — «Акрон» изменены. Игра пройдет 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в заявлении РПЛ.

«Пари НН» 18 октября впервые в нынешнем сезоне РПЛ примет соперника на домашнем стадионе. Ранее нижегородцы проводили домашние матчи в Саранске, Грозном и Казани из-за ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде.

После 9 туров «Акрон» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Пари НН» с 6 баллами идет на 15-й строчке.