Кузяев прошел приветственный коридор в «Рубине»: «Дзюба бил больнее»

Игроки «Рубина» на тренировке устроили приветственный коридор для новичка команды Далера Кузяева.

«Дзюба бил больнее», — сказал футболист после прохождения коридора в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале казанского клуба.

«Рубин» объявил о подписании Кузяева в среду, 24 сентября. Соглашение с 32-летним полузащитником рассчитано на сезон-2025/26.

С 2023 года Кузяев играл за «Гавр». Его контракт с французским клубом завершился в конце июня.