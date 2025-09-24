Источник: «Васко да Гама» отказал «Зениту» в покупке Райана за 30 миллионов евро

«Зенит» хотел приобрести вингера «Васко да Гама» Райана, сообщает NetVasco.com.

Также в покупке 19-летнего игрока был заинтересован «Порту». По информации источника, португальская команда предлагала за футболиста 25 миллионов евро, разделенные на пять платежей, а питерцы были готовы выплатить 30 миллионов евро сразу. Однако «Васко да Гама» отклонил оба предложения.

Отмечается, что бразильский клуб планирует продать Райана за большую сумму в следующем году. При этом переговоры осложняются тем, что «Васко» владеет лишь 70 процентами прав на игрока, остальные принадлежат самому футболисту.