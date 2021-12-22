РПЛ перенесла 22-й тур на начало мая из-за участия сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

Пресс-служба Тинькофф РПЛ объявила о переносе 22-го тура на начало мая из-за участия сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Общее собрание премьер-лиги поддержало перенос 22-го тура, который должен был пройти с 18 по 20 марта. Новые сроки проведения тура — с 3 по 5 мая.

24 марта сборная России примет участие в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 против сборной Польши. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». В случае победы российская команда сыграет в финале с победителем встречи Швеция — Чехия.