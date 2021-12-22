Грулев прокомментировал продление контракта с «Динамо»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал продление контракта с клубом.
«Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась. Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнерами. Это и по турнирной таблице видно — мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.
Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Грулева.
В сезоне-2021/22 Грулев провел 17 матчей за «Динамо», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Сегодня, 22 декабря московский клуб объявил о продлении контракта с 22-летним россиянином до конца сезона-2024/25.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/vyaceslav-grulyov-ocen-priyatno-oshhushhat-sebya-castyu-nasei-molodoi-i-rastushhei-komandy
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