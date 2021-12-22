Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Грулев прокомментировал продление контракта с «Динамо»

12:36
Теги:

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась. Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнерами. Это и по турнирной таблице видно — мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.

Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Грулева.

В сезоне-2021/22 Грулев провел 17 матчей за «Динамо», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Сегодня, 22 декабря московский клуб объявил о продлении контракта с 22-летним россиянином до конца сезона-2024/25.

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/vyaceslav-grulyov-ocen-priyatno-oshhushhat-sebya-castyu-nasei-molodoi-i-rastushhei-komandy

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Закуски: что поставить на стол для большой компании друзей в Новый год
Лавров рассказал о реакциях США и НАТО на проекты гарантий безопасности
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги