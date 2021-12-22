Генеральный директор «Динамо» прокомментировал продление контракта с Грулевым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с нападающим Вячеславом Грулевым.

«Мы очень рады, что Слава продолжит выступать за наш клуб. Он добился очевидного прогресса за последний год и сам очень хотел остаться в «Динамо». Мы это видели и очень ценили. Еще весной мы вышли с предложением о переподписании контракта, но были определенные сложные моменты в переговорах с его представителями. Главное, что на сегодняшний день мы все согласовали и завершили этот процесс. Теперь Слава может полностью сосредоточиться на подготовке ко второй части сезона. Ждем от него самоотдачи и яркой игры, желаем новых успехов вместе с командой», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Пивоварова.

В сезоне-2021/22 Грулев провел 17 матчей за «Динамо», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Сегодня, 22 декабря, московский клуб объявил о продлении контракта с 22-летним россиянином до конца сезона-2024/25.