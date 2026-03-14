РПЛ опубликовала причины удаления Талалаева и Челестини в матче «Балтики» и ЦСКА

РПЛ опубликовала протокол матча 21-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА (1:0).

В качестве причины удаления главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева указано «препятствование возобновлению игры командой соперника».

В качестве причины удаления главного тренера красно-синих Фабио Челестини указано «вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере».

В концовке встречи в Калининграде произошла массовая стычка с участием игроков и тренеров, которую спровоцировал Талалаев.

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