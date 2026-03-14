Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА: «Приму любое оскорбление»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение к болельщикам армейцев.

39-летний вратарь выложил видео в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья, ну что, пришло, наверное, время высказаться, потому что-то, что происходит сейчас с нами, с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас, не устраивает нас. В раздевалке был серьезный разговор и, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА.

Понимаем все негодования ваши. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами. И четыре поражения подряд, это, конечно, из рук вам плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку. Любим вас», — сказал Акинфеев.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы 21 марта на своем поле сыграют с махачкалинским «Динамо».

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