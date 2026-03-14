Талалаеву грозит дисквалификация до трех месяцев после матча с ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может получить дисквалификацию сроком до трех месяцев.

14 марта калининградцы дома обыграли ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ. В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, в случае рецидива, оскорбительное поведение официального лица клуба, в том числе использование оскорбительных жестов, грозит дисквалификацией на срок до трех месяцев.

Матч с ЦСКА стал для Талалаева первым после завершения предыдущей дисквалификации на три матча. Тогда Талалаева отстранили за демонстрацию оскорбительных жестов в игре со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

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