«Ахмат» — «Урал»: даты и время начала стыковых матчей РПЛ и ФНЛ

«Ахмат» и «Урал» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне

«Ахмат» и «Урал» сыграют в стыковых матчах клубов РПЛ и первой лиги за право выступать в премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Первый матч состоится на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге в среду, 28 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ответная игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном в субботу, 31 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Грозненцы в чемпионате России набрали 25 очков и финишировали на 14-м месте в турнирной таблице. Уральцы с 59 очками заняли четвертое место в первой лиге.

Соперники 22 раза встречались в рамках премьер-лиги: девять побед у «Ахмата», пять — у «Урала» и еще восемь матчей завершились вничью. Разность мячей — 29-23 в пользу грозненцев.

В ФНЛ у команд шесть матчей между собой: две победы у команды из Грозного, две -у екатеринбуржцев, еще две встречи завершились вничью, разность мячей — 7-5 в пользу уральцев.