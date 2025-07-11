РПЛ изменила время начала матчей в первом и шестом турах после возвращения «Оренбурга»
РПЛ опубликовала обновленное расписание на первые семь туров сезона-2025/26 в связи с изменением состава участников.
11 июля РФС объявил о включении «Оренбурга» в чемпионат России. Команда заняла место «Торпедо», которое было исключено из числа участников турнира из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.
В связи с возвращением «Оренбурга» в РПЛ время начала матчей в 1-м и 6-м турах нового сезона обновлено с учетом часового пояса в Оренбурге.
1-й тур
18 июля (пятница)
20.30 «Динамо» — «Балтика»
19 июля (суббота)
15.30 «Акрон» — «Крылья Советов»
18.00 «Локомотив» — «Сочи»
20.30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
20 июля (воскресенье)
15.30 «Пари НН» — «Краснодар»
18.00 «Зенит» — «Ростов»
20.30 «Ахмат» — «Рубин»
21 июля (понедельник)
17.30 «Оренбург» — ЦСКА
2-й тур
25 июля (пятница)
19.00 «Крылья Советов» — «Пари НН»
26 июля (суббота)
15.00 «Спартак» — «Балтика»
17.30 «Динамо» — «Ростов»
19.00 «Краснодар» — «Локомотив»
20.30 «Сочи» — «Акрон»
27 июля (воскресенье)
15.00 ЦСКА — «Ахмат»
17.30 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
20.00 «Рубин» — «Зенит»
3-й тур
2 августа (суббота)
15.30 «Пари НН» — «Локомотив»
18.00 «Ростов» — «Крылья Советов»
20.30 «Краснодар» — «Динамо»
3 августа (воскресенье)
13.30 «Акрон» — «Спартак»
15.45 «Балтика» — «Оренбург»
18.00 «Зенит» — ЦСКА
20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
4 августа (понедельник)
20.00 «Рубин» — «Сочи»
4-й тур
8 августа (пятница)
20.00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
9 августа (суббота)
13.30 «Крылья Советов» — «Балтика»
15.45 ЦСКА — «Рубин»
18.00 «Локомотив» — «Спартак»
20.30 «Ахмат» — «Зенит»
10 августа (воскресенье)
15.30 «Оренбург» — «Краснодар»
18.00 «Сочи» — «Динамо»
20.30 «Ростов» — «Пари НН»
5-й тур
16 августа (суббота)
15.00 «Балтика» — «Локомотив»
17.30 «Спартак» — «Зенит»
20.30 «Ахмат» — «Крылья Советов»
17 августа (воскресенье)
13.30 «Акрон» — «Оренбург»
15.45 «Рубин» — «Ростов»
18.00 «Динамо» — ЦСКА
20.30 «Краснодар» — «Сочи»
18 августа (понедельник)
20.00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)
6-й тур
22 августа (пятница)
18.00 «Оренбург» — «Ахмат»
23 августа (суббота)
14.00 «Рубин» — «Спартак»
16.15 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
18.30 «Локомотив» — «Ростов»
20.45 «Динамо» — «Пари НН»
24 августа (воскресенье)
15.00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
17.30 ЦСКА — «Акрон»
20.00 «Сочи» — «Балтика»
7-й тур
30 августа (суббота)
14.00 «Оренбург» — «Рубин»
16.15 «Зенит» — «Пари НН»
18.30 «Спартак» — «Сочи»
20.45 «Ростов» — «Ахмат»
31 августа (воскресенье)
13.30 «Акрон» — «Балтика»
15.45 «Локомотив» — «Крылья Советов»
18.00 ЦСКА — «Краснодар»
20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0