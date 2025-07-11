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11 июля 2025, 19:33

РПЛ изменила время начала матчей в первом и шестом турах после возвращения «Оренбурга»

Алина Савинова

РПЛ опубликовала обновленное расписание на первые семь туров сезона-2025/26 в связи с изменением состава участников.

11 июля РФС объявил о включении «Оренбурга» в чемпионат России. Команда заняла место «Торпедо», которое было исключено из числа участников турнира из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.

В связи с возвращением «Оренбурга» в РПЛ время начала матчей в 1-м и 6-м турах нового сезона обновлено с учетом часового пояса в Оренбурге.

1-й тур

18 июля (пятница)

20.30 «Динамо» — «Балтика»

19 июля (суббота)

15.30 «Акрон» — «Крылья Советов»
18.00 «Локомотив» — «Сочи»
20.30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

20 июля (воскресенье)

15.30 «Пари НН» — «Краснодар»
18.00 «Зенит» — «Ростов»
20.30 «Ахмат» — «Рубин»

21 июля (понедельник)

17.30 «Оренбург» — ЦСКА

2-й тур

25 июля (пятница)

19.00 «Крылья Советов» — «Пари НН»

26 июля (суббота)

15.00 «Спартак» — «Балтика»
17.30 «Динамо» — «Ростов»
19.00 «Краснодар» — «Локомотив»
20.30 «Сочи» — «Акрон»

27 июля (воскресенье)

15.00 ЦСКА — «Ахмат»
17.30 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
20.00 «Рубин» — «Зенит»

3-й тур

2 августа (суббота)

15.30 «Пари НН» — «Локомотив»
18.00 «Ростов» — «Крылья Советов»
20.30 «Краснодар» — «Динамо»

3 августа (воскресенье)

13.30 «Акрон» — «Спартак»
15.45 «Балтика» — «Оренбург»
18.00 «Зенит» — ЦСКА
20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»

4 августа (понедельник)

20.00 «Рубин» — «Сочи»

4-й тур

8 августа (пятница)

20.00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»

9 августа (суббота)

13.30 «Крылья Советов» — «Балтика»
15.45 ЦСКА — «Рубин»
18.00 «Локомотив» — «Спартак»
20.30 «Ахмат» — «Зенит»

10 августа (воскресенье)

15.30 «Оренбург» — «Краснодар»
18.00 «Сочи» — «Динамо»
20.30 «Ростов» — «Пари НН»

5-й тур

16 августа (суббота)

15.00 «Балтика» — «Локомотив»
17.30 «Спартак» — «Зенит»
20.30 «Ахмат» — «Крылья Советов»

17 августа (воскресенье)

13.30 «Акрон» — «Оренбург»
15.45 «Рубин» — «Ростов»
18.00 «Динамо» — ЦСКА
20.30 «Краснодар» — «Сочи»

18 августа (понедельник)

20.00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

6-й тур

22 августа (пятница)

18.00 «Оренбург» — «Ахмат»

23 августа (суббота)

14.00 «Рубин» — «Спартак»
16.15 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
18.30 «Локомотив» — «Ростов»
20.45 «Динамо» — «Пари НН»

24 августа (воскресенье)

15.00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
17.30 ЦСКА — «Акрон»
20.00 «Сочи» — «Балтика»

7-й тур

30 августа (суббота)

14.00 «Оренбург» — «Рубин»
16.15 «Зенит» — «Пари НН»
18.30 «Спартак» — «Сочи»
20.45 «Ростов» — «Ахмат»

31 августа (воскресенье)

13.30 «Акрон» — «Балтика»
15.45 «Локомотив» — «Крылья Советов»
18.00 ЦСКА — «Краснодар»
20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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