РПЛ изменила время начала матчей в первом и шестом турах после возвращения «Оренбурга»

РПЛ опубликовала обновленное расписание на первые семь туров сезона-2025/26 в связи с изменением состава участников.

11 июля РФС объявил о включении «Оренбурга» в чемпионат России. Команда заняла место «Торпедо», которое было исключено из числа участников турнира из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.

В связи с возвращением «Оренбурга» в РПЛ время начала матчей в 1-м и 6-м турах нового сезона обновлено с учетом часового пояса в Оренбурге.

1-й тур

18 июля (пятница)

20.30 «Динамо» — «Балтика»

19 июля (суббота)

15.30 «Акрон» — «Крылья Советов»

18.00 «Локомотив» — «Сочи»

20.30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

20 июля (воскресенье)

15.30 «Пари НН» — «Краснодар»

18.00 «Зенит» — «Ростов»

20.30 «Ахмат» — «Рубин»

21 июля (понедельник)

17.30 «Оренбург» — ЦСКА

2-й тур

25 июля (пятница)

19.00 «Крылья Советов» — «Пари НН»

26 июля (суббота)

15.00 «Спартак» — «Балтика»

17.30 «Динамо» — «Ростов»

19.00 «Краснодар» — «Локомотив»

20.30 «Сочи» — «Акрон»

27 июля (воскресенье)

15.00 ЦСКА — «Ахмат»

17.30 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)

20.00 «Рубин» — «Зенит»

3-й тур

2 августа (суббота)

15.30 «Пари НН» — «Локомотив»

18.00 «Ростов» — «Крылья Советов»

20.30 «Краснодар» — «Динамо»

3 августа (воскресенье)

13.30 «Акрон» — «Спартак»

15.45 «Балтика» — «Оренбург»

18.00 «Зенит» — ЦСКА

20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»

4 августа (понедельник)

20.00 «Рубин» — «Сочи»

4-й тур

8 августа (пятница)

20.00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»

9 августа (суббота)

13.30 «Крылья Советов» — «Балтика»

15.45 ЦСКА — «Рубин»

18.00 «Локомотив» — «Спартак»

20.30 «Ахмат» — «Зенит»

10 августа (воскресенье)

15.30 «Оренбург» — «Краснодар»

18.00 «Сочи» — «Динамо»

20.30 «Ростов» — «Пари НН»

5-й тур

16 августа (суббота)

15.00 «Балтика» — «Локомотив»

17.30 «Спартак» — «Зенит»

20.30 «Ахмат» — «Крылья Советов»

17 августа (воскресенье)

13.30 «Акрон» — «Оренбург»

15.45 «Рубин» — «Ростов»

18.00 «Динамо» — ЦСКА

20.30 «Краснодар» — «Сочи»

18 августа (понедельник)

20.00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

6-й тур

22 августа (пятница)

18.00 «Оренбург» — «Ахмат»

23 августа (суббота)

14.00 «Рубин» — «Спартак»

16.15 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)

18.30 «Локомотив» — «Ростов»

20.45 «Динамо» — «Пари НН»

24 августа (воскресенье)

15.00 «Крылья Советов» — «Краснодар»

17.30 ЦСКА — «Акрон»

20.00 «Сочи» — «Балтика»

7-й тур

30 августа (суббота)

14.00 «Оренбург» — «Рубин»

16.15 «Зенит» — «Пари НН»

18.30 «Спартак» — «Сочи»

20.45 «Ростов» — «Ахмат»

31 августа (воскресенье)

13.30 «Акрон» — «Балтика»

15.45 «Локомотив» — «Крылья Советов»

18.00 ЦСКА — «Краснодар»

20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»