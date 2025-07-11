Махачкалинское «Динамо» ведет переговоры по покупке нападающего «Кабилии» Беркана

Как стало известно «СЭ», махачкалинское «Динамо» ведет переговоры с алжирской «Кабилией» по покупке нападающего Редуана Беркана.

Российский клуб предложил 650 тысяч евро за 22-летнего алжирца.

Беркан в прошлом сезоне провел 30 матчей, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.