Источник: «Спартак» попросил отложить переговоры по трансферу Флапа из «Твенте»

«Спартак» попросил «Твенте» отложить переговорный процесс по возможному трансферу полузащитника Мишела Флапа до 14 июля, сообщает Tubantia.

Как отмечает источник, технический директор нидерландского клуба Ян Штройер заявил, что данный перенос не означает наличия проблем в ходе переговоров.

9 июля стало известно, что «Спартак» сделал предложение по Флапу размером 3,5 миллиона евро плюс бонусы. Позже «СЭ» сообщил, что самому нидерландцу предложили трехлетний контракт, футболист согласен на переход в российский клуб.

Флап выступает за «Твенте» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 50 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 10 результативных передач.