Источник: «Спартак» попросил отложить переговоры по трансферу Флапа из «Твенте»
«Спартак» попросил «Твенте» отложить переговорный процесс по возможному трансферу полузащитника Мишела Флапа до 14 июля, сообщает Tubantia.
Как отмечает источник, технический директор нидерландского клуба Ян Штройер заявил, что данный перенос не означает наличия проблем в ходе переговоров.
9 июля стало известно, что «Спартак» сделал предложение по Флапу размером 3,5 миллиона евро плюс бонусы. Позже «СЭ» сообщил, что самому нидерландцу предложили трехлетний контракт, футболист согласен на переход в российский клуб.
Флап выступает за «Твенте» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 50 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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