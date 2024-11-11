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Сегодня, 16:30

РПЛ: даты матчей и расписание 16-го тура 22, 23 и 24 ноября

16-й тур чемпионата России пройдет после паузы на матчи сборных
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турнир Российской премьер-лиги после международной паузы на матчи сборных возобновится играми второго круга чемпионата. Первый игровой уик-энд — с 22 по 24 ноября.

Приводим расписание 16-го тура РПЛ (время начала матчей — московское).

22 ноября (пятница)

  • 19.00. «Рубин» — «Акрон»

23 ноября (суббота)

  • 12.00. «Оренбург» — «Зенит»
  • 14.15. ЦСКА — «Ростов»
  • 16.30. «Химки» — «Краснодар»
  • 18.00. «Спартак» — «Локомотив»

24 ноября (воскресенье)

  • 14.00. «Крылья Советов» — «Ахмат»
  • 16.30. «Факел» — «Динамо» Москва
  • 19.00. «Пари НН» — «Динамо» Махачкала

После первой половины чемпионата России первое место занимает «Краснодар» (37 очков). Вторым идет «Зенит» (36 очков), третьим — «Локомотив» (34).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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