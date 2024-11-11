РПЛ: даты матчей и расписание 16-го тура 22, 23 и 24 ноября

16-й тур чемпионата России пройдет после паузы на матчи сборных

Турнир Российской премьер-лиги после международной паузы на матчи сборных возобновится играми второго круга чемпионата. Первый игровой уик-энд — с 22 по 24 ноября.

Приводим расписание 16-го тура РПЛ (время начала матчей — московское).

22 ноября (пятница)

19.00. «Рубин» — «Акрон»

23 ноября (суббота)

12.00. «Оренбург» — «Зенит»

14.15. ЦСКА — «Ростов»

16.30. «Химки» — «Краснодар»

18.00. «Спартак» — «Локомотив»

24 ноября (воскресенье)

14.00. «Крылья Советов» — «Ахмат»

16.30. «Факел» — «Динамо» Москва

19.00. «Пари НН» — «Динамо» Махачкала

После первой половины чемпионата России первое место занимает «Краснодар» (37 очков). Вторым идет «Зенит» (36 очков), третьим — «Локомотив» (34).