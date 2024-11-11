Широков заявил, что ему была бы интересна работа в «Спартаке»

Генеральный директор раменского «Леон Сатурна» Роман Широков оценил работу Томаша Амарала на посту спортивного директора «Спартака». 10 ноября красно-белые объявили об уходе португальца из клуба.

«Ничего сверхъестественного он не сделал. Кроме того, непонятно, принимал ли именно он некоторые решения. Станкович — его ставленник или это кандидатура клуба? По должности вроде бы его, а по факту — нет... Может быть, у него были другие кандидатуры, под которые он и был готов приглашать футболистов. Может быть, ему и не дали времени», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Также он ответил, была бы ему интересна должность спортивного директора в «Спартаке».

«Если бы позвали хотя бы поговорить, уже было бы неплохо. Чтобы хотя бы понять, в одном ли направлении мы смотрим на развитие клуба. И безусловно, работа в таком клубе интересна», — добавил функционер.

До прихода в «Сатурн» Широков работал спортивным директором в московском «Динамо» и «Химках». За «Спартак» он играл в 2014-2015 годах.