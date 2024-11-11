Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:09

Широков заявил, что ему была бы интересна работа в «Спартаке»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор раменского «Леон Сатурна» Роман Широков оценил работу Томаша Амарала на посту спортивного директора «Спартака». 10 ноября красно-белые объявили об уходе португальца из клуба.

«Ничего сверхъестественного он не сделал. Кроме того, непонятно, принимал ли именно он некоторые решения. Станкович — его ставленник или это кандидатура клуба? По должности вроде бы его, а по факту — нет... Может быть, у него были другие кандидатуры, под которые он и был готов приглашать футболистов. Может быть, ему и не дали времени», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Также он ответил, была бы ему интересна должность спортивного директора в «Спартаке».

«Если бы позвали хотя бы поговорить, уже было бы неплохо. Чтобы хотя бы понять, в одном ли направлении мы смотрим на развитие клуба. И безусловно, работа в таком клубе интересна», — добавил функционер.

До прихода в «Сатурн» Широков работал спортивным директором в московском «Динамо» и «Химках». За «Спартак» он играл в 2014-2015 годах.

Источник: РБ Спорт
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
Читайте также
Семь главных выводов по первому кругу РПЛ
Киев предлагал летчику перед угоном Ми-8 переправить его семью на Украину
Юриста блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы
У Дениса Глушакова и Ксении Коваленко родился второй ребенок
Армия России освободила Колесниковку в Харьковской области
«Авангард» ведет переговоры с тренером Тоддом Рирденом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Кечинов: «Если с Жозе расстанутся уже в декабре, то это будет один из худших трансферов «Спартака»
«Локомотив» ведет переговоры с Тикнизяном о продлении контракта
Metaratings: «Спартак» готов в декабре расторгнуть контракт с Виллианом Жозе
Metaratings: Амарал ушел из «Спартака» из-за отсутствия полномочий на российском рынке
Голенков рассказал, что не верит в тарологов
Турнирная таблица РПЛ после первого круга: «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Орлов: «У Сперцяна была опасная игра. Судьи верно отменили второй гол «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости