Источник: «Спартак» может пригласить на пост спортивного директора Мовсесьяна из ЦСКА

«Спартак» заинтересован в приглашении спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна, сообщает Legalbet.

По информации источника, кандидатуру 49-летнего функционера обсуждает руководство красно-белых.

Мовсесьян занимает пост спортивного директора ЦСКА с 2022 года. Он работает в системе армейцев с 2012 года.

«Спартак» 10 ноября объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. 33-летний португалец работал в московском клубе с декабря прошлого года. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.