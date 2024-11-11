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Сегодня, 16:53

Источник: «Спартак» может пригласить на пост спортивного директора Мовсесьяна из ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» заинтересован в приглашении спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна, сообщает Legalbet.

По информации источника, кандидатуру 49-летнего функционера обсуждает руководство красно-белых.

Мовсесьян занимает пост спортивного директора ЦСКА с 2022 года. Он работает в системе армейцев с 2012 года.

«Спартак» 10 ноября объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. 33-летний португалец работал в московском клубе с декабря прошлого года. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

Источник: Legalbet
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РПЛ: даты матчей и расписание 16-го тура 22, 23 и 24 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

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Зенит

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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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 6 1 0
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