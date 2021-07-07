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«Ровно год назад такая же лежала в «Спартаке». Зарема Салихова прокомментировала стратегию развития «Локомотива»

21:28
Зарема Салихова.
Зарема Салихова.
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениями от стратегии развития «Локомотива» от генерального директора клуба Владимира Леонченко, которая была опубликована в «СЭ».

«Внимательно прочитала все слайды стратегии «Локо», блин, но это дежавю. Ровно год назад такая же лежала передо мной на столе в «Спартаке». Либо у одной фирмы заказывали, либо Томас Цорн решил пошутить над Леонченко, подкинув ему стратегию исполнительного директора Максима Власова, после представления которой он стал «экс». Одно из двух», — написала Зарема в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн войдет в команду нового спортивного директора «Локомотива» Ральфа Рангника.

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Иван Шитик все материалы автора

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