Азмун пропустил матч с «Вердером» из-за повреждения
21:21
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Вердером» (2:2) на сборе в Австрии рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна.
— Получилась хорошая, боевая игра. Самое важное, что все здоровы почти. К сожалению, Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. В остальном повреждений нет.
— Какова степень его повреждения?
— Пока сложно. Думаю, ничего серьезного, — сказал Семак.
В составе «Зенита» голы забивали Себастьян Дриусси и Андрей Мостовой.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю