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Азмун пропустил матч с «Вердером» из-за повреждения

21:21
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Вердером» (2:2) на сборе в Австрии рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна.

— Получилась хорошая, боевая игра. Самое важное, что все здоровы почти. К сожалению, Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. В остальном повреждений нет.

— Какова степень его повреждения?

— Пока сложно. Думаю, ничего серьезного, — сказал Семак.

В составе «Зенита» голы забивали Себастьян Дриусси и Андрей Мостовой.

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Гоша Чернов все материалы автора

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