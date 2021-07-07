Азмун пропустил матч с «Вердером» из-за повреждения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Вердером» (2:2) на сборе в Австрии рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна.

— Получилась хорошая, боевая игра. Самое важное, что все здоровы почти. К сожалению, Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. В остальном повреждений нет.

— Какова степень его повреждения?

— Пока сложно. Думаю, ничего серьезного, — сказал Семак.

В составе «Зенита» голы забивали Себастьян Дриусси и Андрей Мостовой.