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Семак рассказал о целях «Зенита» на летний сбор в Австрии

21:30
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог товарищеского матча с «Вердером» (2:2) на сборе в Австрии.

— Игроки «Вердера» были свежее, что было видно невооруженным взглядом. Во втором тайме стали играть более правильно в обороне и атаке. Стали создавать моменты, забили хорошие мячи. Сама игра смотрелась по-другому во втором тайме.

— В какой форме приехали сборники? Сыграет ли Дзюба с «Карлсруэ» в воскресенье?

— Посмотрим. Потихоньку подводим их к форме после паузы. Контролируем, наблюдаем их состояние. Венделу тоже нужно набирать. Для нас главная цель сборов — подвести всех футболистов к сезону в хорошей форме, потому как наигрывать состав пока, к сожалению, не получается — до сих пор не можем собрать всех. Вряд ли у нас получится до сезона всех собрать.

В Австрии «Зенит» сыграет еще один матч — с «Карлсруэ» (11 июля).

Зенит - Вердер

 

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