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Томас Цорн и Ральф Рангник в ближайшее время подпишут контракты с «Локомотивом»

23:26
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн войдет в команду нового спортивного директора «Локомотива» Ральфа Рангника, сообщает 5 июля Eurostavka.

По данным источника, функционеры подпишут трудовые соглашения с железнодорожниками в ближайшие дни. Существует вероятность, при которой это произойдет уже во вторник, 6 июля.

Кроме того, вместе с Рангником на сборы «Локомотива» в Австрии приехали сразу пять его специалистов, а если считать самого Цорна — шесть. При этом неизвестно, сколько из них в итоге, не включая Рангника и Цорна, получат работу в московском клубе.

С мая 2019 года по июль 2020-го Цорн был генеральным директором «Спартака». Затем на этой должности его сменил Шамиль Газизов, проработавший в московском клубе менее полугода.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/tomas-tsorn-i-rangnik-v-blizhayshee-vremya-podpishut-kontrakty-s-lokomotivom

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Евгений Петров все материалы автора

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