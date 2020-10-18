РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ротор» — «Тамбов»: Рыжиков отбил пенальти

14:37
Теги:

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков отразил пенальти в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

На 28-й минуте полузащитник волгоградцев Зурико Давиташвили пробил с 11-метровой отметки, однако Рыжиков отбил удар в левый угол ворот. Счет на момент пенальти — 0:0.

Ротор — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир