«Ротор» — «Ростов»: стартовые составы команд
16:51
«Ротор» примет «Ростов» на своем поле в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Макаров, Жишулев, Маевский, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Вершков, Алейник, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Гигович, Соу.
Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Поярков, Павловец, Фольмер, Сухомлинов, Алмквист, Полоз, Турищев, Саплинов.
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