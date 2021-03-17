Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что РПЛ запускает введение системы добровольной идентификации на матчах чемпионата в тестовом режиме.

«Несколько лет назад уже готовился этот законопроект о введении FAN ID, мы обсуждали его за круглым столом вместе с представителями клубов, болельщиков и правоохранительных органов. Кроме представителей силовых структур все высказались «против». Главный аргумент — введение такой системы отрицательно скажется на посещаемости матчей, которая и так не очень высокая. Нами, как законодателями, такой аргумент поддерживается. Определенные моменты, связанные с оформлением, получением этого документа будет отпугивать зрителей. Любое ужесточение правил прохождения на стадион отсекает определенный процент болельщиков. Скоро на стадион у нас будут приезжать только чиновники с мигалками, представители футбольных клубов, и несколько родственников руководства клубов», — заявил Лебедев «СЭ».

Также Лебедев высказался о возможном улучшении безопасности на стадионе в связи с внедрением FAN ID.

«Мы живем в 21-м веке. На всех стадионах давно установлена система слежения. Камеры позволяют вычислить любого человека, который находится на стадионе. Что правоохранительным органам даст наличие паспортных данных этого человека? Это просто облегчит им работу. Можно сразу приехать по адресу и арестовать человека. А сейчас надо работать: определить, где был нарушитель, куда пошел, на каком месте сидел. Работать надо — а им лень», — добавил Лебедев.

Сегодня, 17 марта, РПЛ запустила систему добровольной идентификации болельщиков. Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах сезона-2020/21.

(Владимир Пушкарев)