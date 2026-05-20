Дубль Беншимола принес «Акрону» победу над «Ротором»

«Акрон» на выезде победил «Ротор» в первом VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена».

Дубль в игре оформил нападающий тольяттинцев Жилсон Тавареш Беншимол. Он забил на 45+1-й минуте и на 51-й минуте. На 59-й минуте Беншимол покинул поле, его заменил Дмитрий Пестряков.

Ответная игра пройдет 23 мая в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

20 мая, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max