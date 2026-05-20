Дзюба: «Победу над «Ротором» посвящаем Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него»

Нападающий и капитан «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в первом VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ.

«Всех болельщиков «Акрона» с важной победой. Эту победу посвящаем Зауру Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него. Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценою», — цитирует футболиста matchtv.ru.

Тольяттинский клуб объявил об отставке Тедеева 17 мая после поражения команды в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:4).

Ответная игра между «Акроном» и «Ротором» пройдет 23 мая в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.