Жуков назвал Семака лучшим тренером в прошедшем сезоне РПЛ

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучшем тренере в этом сезоне РПЛ.

«Наверное, лучшим тренером чемпионата нужно считать тренера команды чемпиона. Поэтому для меня это Сергей Семак. Семь чемпионств за восемь лет — невероятный результат. И в этом году «Зенит» в невероятной гонке с «Краснодаром» занял первое место», — сказал Жуков «СЭ».

«Зенит» набрал 68 очков и выиграл РПЛ-2025/26. «Краснодар» с 66 очками занял второе место.

Сине-бело-голубые в 11-й раз в истории стали чемпионами России и теперь являются единоличными лидерами по этому показателю. У «Спартака» 10 побед в чемпионате страны.

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