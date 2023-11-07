Ротенберг выразил недовольство судейством Безбородова в матче с «Динамо»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился с «СЭ» мнением о судействе Владислава Безбородова в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Почему тогда здесь пенальти не дали (речь о моменте с толчком Мелкадзе в исполнении Лесового в штрафной «Динамо» на 93-й минуте встречи. — Прим. «СЭ»)! И дали вторую желтую (игроку «Сочи» Марсело. — Прим. «СЭ»)! Мы лишились лучшего защитника перед матчем с «Рубином», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее пресс-служба «Сочи» опубликовала видео со спорными судейскими решениями из матча с «Динамо» (3:3) в 14-м туре РПЛ.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.