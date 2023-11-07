Билялетдинов считает, что у «Локомотива» есть сложности с созданием моментов

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«У «Локомотива» есть определенные сложности при создании моментов. Возможно, команда привыкла играть через Дзюбу, поэтому другие варианты развития атак используются не так часто.

Пиняев находится не в лучшей форме, Миранчук тоже. В отсутствии Карпукаса с продвижением мяча в центре поля возникают проблемы. Железнодожникам не хватает креатива в атаке. В матче против «Спартака» активно созидал только Глушенков", — цитирует экс-хавбека «Эвертона» «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Локомотив» занимает 7-е место с 21 очком.