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Михаил Шац поддержал решение Нобеля Арустамяна уйти с «Матч ТВ»

16:02
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Известный телеведущий Михаил Шац прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».

«Не могу не поддерживать Нобеля, это его личное решение, сделанное не по принуждению, не по чьему-то приказу. Уважаю Нобеля как человека, как журналиста. Исключительно могу только пожелать ему удачи в новом путешествии, в которое он отправился», — сказал Михаил Шац «СЭ».

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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