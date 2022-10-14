Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:59

Друг Николича: «У Марко есть предложения, но нужно сделать правильный шаг»

Друг Николича сообщил, что у Марко есть несколько предложений о работе
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал будущее своего друга и бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

«Мы два дня назад виделись с Марко. Нужно понимать, Марко очень трепетно относится к выбору следующего клуба. У него есть варианты, но нужно сделать правильный шаг. Предложения были и есть. Думаю, вскоре он где-то появится. Проблема в том, что России нет в еврокубках. Это главное, что смущает. Мы как раз говорили о «Локомотиве», о том, что там сейчас проблемы. Может, он еще когда-нибудь и окажется в «Локомотиве». Ничего нельзя исключать», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Марко Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли бронзовые медали и стали обладателями Кубка России.

8 октября московский клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/drug-nikolicha-u-marko-est-predlozheniya-no-nuzhno-sdelat-pravil-ny-j-shag/
Деян Радич
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Урал»: Турбин украл у футбола две минуты, первый тайм завершен преждевременно

«Ростов» — «Урал»: Влут вывел гостей вперед
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости