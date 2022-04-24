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«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы. Соболев выйдет с первых минут, Николсон — в запасе

«Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 26-го Тинькофф чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков — Калинин, Осипенко, Сильянов, Мелехин — Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин — Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Кофрие, Жиго, Чернов, Джикия, Классен — Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов — Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Рассказов, Литвинов, Толстопятов, Шайхтдинов, Маркитесов, Сунгатулин, Пруцев, Денисов, Шитов, Николсон.

Матч «Ростов» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

«Ростов» с 31 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 10-й с 31 очком.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак
Источник: https://premierliga.ru/match/match_14765.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
1
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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