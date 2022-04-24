«Химки» — «Крылья Советов»: Бейл получил прямую красную карточку

Во втором тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» был удален игрок гостей Гленн Бейл.

Главный арбитр Виталий Матютин вначале показал желтую карточку Бейлу за подкат против Резиуана Мирзова. Однако после просмотра ВАР поменял решение и показал красную карточку.

Отметим, что в концовке первого тайма другой футболист «Крыльев» Денис Якуба был удален. Он получил две желтые карточки.

Самарская команда осталась вдевятером. Счет в игре 2:1 в пользу «Химок».