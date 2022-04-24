«Химки» — «Крылья Советов»: Мирзов вывел хозяев вперед
«Химки» принимают «Крылья Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
На 50-й минуте игры полузащитник Резиуан Мирзов забил второй гол «Химок». Денис Глушаков сделал подачу с углового и после отскока Мирзов пробил по воротам.
Таким образом, «Химки» повели в счете 2:1.
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|23.04
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|
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|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
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|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
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|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
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|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
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