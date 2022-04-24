«Химки» — «Крылья Советов»: Мирзов вывел хозяев вперед

«Химки» принимают «Крылья Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

На 50-й минуте игры полузащитник Резиуан Мирзов забил второй гол «Химок». Денис Глушаков сделал подачу с углового и после отскока Мирзов пробил по воротам.

Таким образом, «Химки» повели в счете 2:1.