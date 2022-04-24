Форвард «Ростова» Полоз забил пенальти и вывел свою команду вперед в матче со «Спартаком»

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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 2:1.

На 75-й минуте 30-летний россиянин реализовал пенальти, назначенный в ворота красно-белых после фола защитника Максимилиано Кофрие.

Полоз забил 13-й гол в сезоне-2021/22, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата России.