«Ростов» — «Спартак»: Полоз забил пенальти после фола Кофрие и вывел хозяев вперед
Форвард «Ростова» Полоз забил пенальти и вывел свою команду вперед в матче со «Спартаком»
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 2:1.
На 75-й минуте 30-летний россиянин реализовал пенальти, назначенный в ворота красно-белых после фола защитника Максимилиано Кофрие.
Полоз забил 13-й гол в сезоне-2021/22, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата России.
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|
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|2
|58-24
|55
|
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|25
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|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
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|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
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|24
|11
|6
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|
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|11
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|38
|
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|7
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|34
|
9
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|10
|2
|14
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|32
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|
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|26
|8
|5
|13
|33-44
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|
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|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
Результаты / календарь
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26 тур
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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