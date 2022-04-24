ЦСКА — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Ушаков, Зайнутдинов, Магнуссон.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.

Запасные: Лещук, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Лесовой, Грулев, Н'Жье, Тюкавин, Гладышев.

Встреча пройдет сегодня, 24 апреля, в Москве на стадионе армейцев (начало в 19.30). Главный арбитр матча — Сергей Карасев.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».