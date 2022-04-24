На 32-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Спартак» арбитр Виталий Мешков, отреагировав на сигнал первого ассистента Арама Петросяна, правильно зафиксировал положение «вне игры», не засчитал гол Самюэля Жиго и назначил свободный удар в сторону ворот красно-белых.

Петросян быстро разобрался в ситуации в штрафной площади ростовчан: помощник судьи заметил, что мяч в направлении ворот полетел после скидки Михаила Игнатова, а Жиго в тот момент оказался за линией офсайда. Затем мяч попал в штангу, отскочил в корпус спартаковского защитника, а от него — в сетку.