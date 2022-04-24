На 72-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Спартак» арбитр Виталий Мешков после вмешательства видеоассистента Владислава Безбородова посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади красно-белых и ошибочно наказал Максимилиано Кофрие 11-метровым ударом.

Судья решил, что спартаковец сбил Дмитрия Полоза. Контакт ноги Кофрие с ногой ростовчанина на самом деле был. Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам.

«Ростов» — «Спартак».

В таких ситуациях видеоарбитрам не рекомендуется вмешиваться в действия судьи. Мешков находился в хорошей позиции, видел детали единоборства и продолжил игру. Но теперь нашим арбитрам, работающим в роли ВАР, дано указание вмешиваться даже при малейшем сомнении и звать коллег к мониторам. Они так и поступают, вопреки правилам и протоколу ВАР. В итоге назначаются такие 11-метровые удары, как в Ростове-на-Дону.