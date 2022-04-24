Карпин после победы над «Спартаком» взял на руки свою дочь. Видео

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2) взял на руки свою маленькую дочь.

Для этого 53-летний российский специалист поднялся на трибуну «Ростов Арены», где стояла его жена Дарья вместе с девочкой.

Напомним, что 10 марта 2022 года Карпин вернулся в «Ростов», совмещая должность главного тренера сборной России. С тех пор команда одержала пять побед, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.