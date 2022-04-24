Спортивный директор «Ростова» прокомментировал победу над «Спартаком»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал «СЭ» итог матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Всех с победой, всех с праздником! Не хочется в этот день ругаться, но судейство сегодня было безобразным. Два пенальти, два отмененных гола. Согласен с Ашот Рафаиловичем, это безобразие. Надо понять, по каким моментам он так сказал. Но есть куча вопросов», — заявил Рыскин.

Для «Ростова» эта победа стала четвертой подряд в чемпионате России, что является повторением клубного рекорда.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.