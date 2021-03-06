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«Ростов» — «Сочи»: стартовые составы команд

17:53
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«Ростов» примет «Сочи» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Поярков, Хаджикадунич, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Тугарев, Фольмер, Обухов, Турищев, Саплинов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаузинью, Заболотный.

Запасные: Заболотный, Адамов, Прохин, Бурмитсров, Д.Пруцев, Е.Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

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