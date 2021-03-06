Рондон прокомментировал первый гол за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) и дебютный гол после возвращения в РПЛ.

— Я доволен игрой. Надеюсь, это был первый гол из многих предстоящих. Для любого нападающего важно забить первый гол. Команда победила. Будем стараться, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем году.

— Перед пенальти обсуждали с Влашичем, кто будет бить пенальти?

— Еще перед игрой решили, что я буду бить пенальти. Он тоже забил хороший гол.

(Севастиан Терлецкий)