Рондон прокомментировал первый гол за ЦСКА
Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) и дебютный гол после возвращения в РПЛ.
— Я доволен игрой. Надеюсь, это был первый гол из многих предстоящих. Для любого нападающего важно забить первый гол. Команда победила. Будем стараться, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем году.
— Перед пенальти обсуждали с Влашичем, кто будет бить пенальти?
— Еще перед игрой решили, что я буду бить пенальти. Он тоже забил хороший гол.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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