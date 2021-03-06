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«Ротор» — «Химки»: онлайн трансляция матча РПЛ

17:30
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 6 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. В последних пяти матчах РПЛ «Химки» одержали 4 победы и занимают 10-е место в турнирной таблице. «Ротор» на 13-й строчке.

Следить за матчем «Ротор» — «Химки» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Химки»

Ротор — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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