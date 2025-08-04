Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 20:03

ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника Ди Лучано

Руслан Минаев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб ведет переговоры о переходе защитника «Банфилда» Рамиро Ди Лучано.

«Фамилия Ди Лучано присутствует в списке, ведутся переговоры. Келлвеном было озвучено тренеру и клубу желание покинуть ЦСКА. Переговоры по трансферу в финальной стадии», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 1 миллион евро. В этом сезоне на счету Ди Лучано 17 матчей и 2 результативные передачи.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Банфилд
ФК ЦСКА (Москва)
Рамиро Ди Лусиано
Читайте также
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • lvb

    Не то СМИ выбрал ты, Степкин, для своих бредней. Судя по твоим бредням.. ты тупой "конский глор". Вот и иди в паблик в ВК"Девочки в конюшне. Там тебя зацелуют до цугундера. Можешь еще к Квятковскому пойти попробовать, помощником по бакланству в СМИ. Но он тебя не примет, ему глоры не нужны))

    05.08.2025

  • Павел Леонидович

    Берем! А продадим дороже)

    04.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Академия ЦСКА тоже работает

    04.08.2025

  • Арсений Аc

    Роберто Карлос был защитник ростом 1,68см, в курсе?

    04.08.2025

  • Степочкин

    Рост 1,70... остальные характеристики неинтересны. Не ту позицию парень выбрал на поле для карьеры.

    04.08.2025

  • lvb

    Не понял. У Келвена контракт с ЦСКА до 2028 года. Явно не последний год контракта. И если сей бразил "озвучил тренеру и клубу желание покинуть ЦСКА.", то нуно срочно искать замену и отпускать несчастного в России Келвена немедленно в фавелы, ибо "птичку жалко"? Бред от Брейдо. Пусть самовыкупается за отступные, деньги пусть сам находит.. И "давайдосвидания". ЦСКА создает прецедент и это плохо для клубов РПЛ, тогда многие бразилы начнут ныть, раз у кого-то прокатило))) Справка. ЦСКА заплатил за Келвена 4,5 млн евров

    04.08.2025

    • «Ростов» — «Пари НН»: дата и время начала матча 4-го тура РПЛ

    «Рубин» — «Сочи»: Даку реализовал пенальти
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости