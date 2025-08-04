ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника Ди Лучано

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб ведет переговоры о переходе защитника «Банфилда» Рамиро Ди Лучано.

«Фамилия Ди Лучано присутствует в списке, ведутся переговоры. Келлвеном было озвучено тренеру и клубу желание покинуть ЦСКА. Переговоры по трансферу в финальной стадии», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 1 миллион евро. В этом сезоне на счету Ди Лучано 17 матчей и 2 результативные передачи.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.