Гол Роналдо принес «Ростову» волевую победу над «Оренбургом» в домашнем матче РПЛ

«Ростов» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче 5-го тура чемпионата России — 3:2.

У дончан дубль оформил Николай Комличенко, а победный гол забил бразилец Роналдо. В составе оренбуржцев отличились Брайан Мансилья и Джимми Марин.

На 33-й минуте Роналдо не реализовал пенальти. Его удар парировал 30-летний вратарь гостей Богдан Москвичев.

«Ростов» набрал восемь очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ. «Оренбург» занимает девятую строчку с пятью баллами.

В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом» 25 августа, а «Оренбург» днем ранее встретится на выезде с «Факелом».