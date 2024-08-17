«Ростов» — «Оренбург»: видео голов

«Ростов» принимает «Оренбург» в матче 5-го тура чемпионата России.

В первом тайме сначала Брайан Мансилья открыл счет роскошным ударом с линии штрафной, а затем Джимми Марин замкнул навес после выхода голкипера хозяев Рустам Ятимов из ворот.

После перерыва дубль практически за одну минуту сделал вышедший на замену Николай Комличенко.

18-я минута. Мансилья — 0:1

35-я минута. Марин — 0:2

51-я минута. Комличенко — 1:2

52-я минута. Комличенко — 2:2

90+4-я минута. Роналдо — 3:2